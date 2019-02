Totti e Ilary Blasi, notte magica allo spettacolo “The illusionist”

Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E’ successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra realtà e immaginazione ha preso vita grazie a “The Illusionists”, lo show campione di incassi nel mondo con otto campioni internazionali di illusionismo. E se ad assistere in platea spunta improvvisamente anche il volto sorridente del capitano Francesco Totti allora vuol dire che la bacchetta magica ha decisamente funzionato.

I prodigiosi effetti speciali, tra colpi di scena e giochi di luce avvolgenti, hanno conquistato anche il simbolo-mito del calcio arrivato in compagnia della bellissima Ilary Blasi e dei figli, rimasti senza parole di fronte alle misteriose apparizioni e suggestioni. Un mix di suspense ha coinvolto il pubblico presente grazie alle performance di Luis De Matos (The Master Magician), Yu Ho-Jin (The Manipulator), James More (The Deceptionist), Kevin James (The Inventor), Enzo (The Unforgettable) e Sos&Victoria (The Transformationists) e l' italiano Andrew Basso (The Escapologist) che ha dedicato il suo numero al leggendario Harry Houdini.



Applausi calorosi da parte dei numerosi ospiti, tra i quali: Silvan, icona intramontabile della magia ringraziato con un omaggio speciale da parte del cast e della presentatrice d’eccezione, la statuaria Alena Seredova, Magico Alivernini, I Disguido, duo di fantasisti coppia sul palco e nella vita, Tiziano Grigioni, Valter Leonardi, Franco Silvi, responsabile del Club Magico Italiano sezione Lazio. Spettacolo adrenalinico senza età.