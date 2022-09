Ilary Blasi è tornata a casa con Totti? Sui social le foto che smentiscono il gossip: ecco dove si trova ora

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a vivere insieme nella villa dell'Eur. Anzi no. La showgirl risponde all'ultimo gossip con una serie di foto pubblicate sul suo profilo social. L'ex signora Totti si è geolocalizzata all'hotel De Russie di Roma, location extra lusso a due passi da piazza del Popolo. Un segnale chiaro, per negare il ritorno a casa con quello che è ancora (ma per poco) suo marito. I due sono ai ferri corti e la battaglia legale è dietro l'angolo.

Ilary e Totti divorziano

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui l'ex Royal Family romana si sarebbe momentaneamente riunita nella mega villa all'Eur, che avrebbe comunque garantito privacy e spazi non comuni a entrambi. Una scelta temporanea, ovvio, in attesa del divorzio ufficiale. I legali sono al lavoro per trovare un'intesa che non debba trascinare le parti in Tribunale. Ma il rischio esiste e una possibile intervista, da una parte o dall'altra, potrebbe far saltare il banco da un momento all'altro. Per questo le bocche restano cucite.

Nuovi amori

Francesco Totti è sparito dai social e ricompare raramente nelle foto di qualche fan, che lo riconosce e gli chiede un selfie. L'ex Pupone sta portando avanti la sua nuova relazione con Noemi Bocchi, che per il momento deve restare privata. Almeno per quanto sia possibile. Perché i paparazzi non li mollano e spesso li "beccano" insieme al mare o al ristorante insieme. E Ilary? Dopo il gossip della frequentazione con Iovino niente di nuovo. Lei continua a sembrare inafferrabile e libera, ma per conoscere la verità bisognerà aspettare la sua prima intervista. E non sembra mancare molto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 10:49

