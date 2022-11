Totti-Ilary, Alex Nuccetelli: «Lei non provava più niente, non so come siano durati 20 anni»

di Redazione web

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi resta al centro dell'attenzione. In una recente intervista, l'amico dell'ex calciatore della Roma, Alex Nuccetelli, ha rivelato altri particolari riguardanti il matrimonio tra la conduttrice e il Pupone.

Le rivelazioni

Alex Nuccetelli è intervenuto ai microfoni del programma Turchesando di Radio Cusano, dove è tornato a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, dicendo che lei ormai non provava più nulla: «Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni».

Momenti di debolezza

Secondo Nuccetelli, Ilary non sarebbe stata abbastanza vicino a Totti nei suoi momenti di debolezza: «Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio bisognerebbe stargli accanto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 14:30

