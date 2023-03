Totti stile Hulk, maschera come frecciata a Ilary Blasi: ecco cosa fa Noemi Bocchi

di Redazione web gossip

Inferocito e pauroso, Francesco Totti diventa Hulk. Non è uno stato d'animo ma la maschera che l'ex Capitano della Roma indossa "spaventando" i follower. Su Instagram, la sua nuova compagna Noemi Bocchi pubblica una story in cui mostra di trovarsi in un negozio di giocattoli e, girando l'inquadratura del cellulare, riprende l'ex marito di Ilary. «Francesco... Francesco..» si sente in sottofondo mentre lo chiama et voilà: ecco l'ex calciatore che si gira e fa vedere la maschera che ha scelto. Quella del mostro Hulk: sarà un riferimento alla rabbia per l'accordo saltato in Tribunale con Ilary Blasi?

L'amore tra Totti e Noemi procede a gonfie vele e ormai i due si mostrano felici sui social e in giro, senza più timori. E non solo. I rispettivi figli si sono conosciuti e hanno trascorso anche giorni di relax insieme in montagna. Ma sembra che l'attrito con l'ex moglie Ilary non si plachi.

I piani saltati

Ilary Blasi rovina i piani a Francesco Totti e Noemi Bocchi. Gli accordi per la separazione tra i due sarebbero saltati dopo numerosi tentativi dei due avvocati. I legali dei due ex coniugi hanno tentato per mesi di raggiungere un accordo consensuale per evitare il processo, ma pare che alla fine sia saltato tutto e secondo alcuni rumors i due professionisti non avrebbero più dialogo da settimane. Questo significa che si andrà probabilmente a processo, ma qualcuno ha parlato di un duro colpo a Francesco Totti, non tanto per una questione economica, quanto per il fatto che sarebbe stato pronto a sposare Noemi Bocchi. I due vorrebbero legalizzare la loro unione, e anche in fretta, ma legalmente occorre prima ottenere il divorzio. Una gola profonda ha ammesso al settimanale Nuovo che per Francesco chiudere con Ilary il prima possibile sarebbe il suo desiderio più grande.

Altro caso

Oltre alla separazione Totti e la Blasi sono anche i protagonisti di una causa parallela, quella relativa alla restituzione dei Rolex e borsette griffate. Da un lato la Blasi sostiene che gli orologi che avrebbe sottratto all'ex marito siano stati un suo regalo, quindi non di proprietà di Francesco, dall'altro Totti nel chiederli indietro le avrebbe sottratto, seppur temporaneamente, delle borse molto costose.

