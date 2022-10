Totti, «un figlio con Noemi presto»: l'ipotesi clamorosa dell'amico Nuccetelli per il dopo Ilary

Che Francesco Totti abbia ormai voltato pagina non è più un segreto. Dopo un'estate in sordina, cercando di sfuggire ai paparazzi, Totti ha deciso di non nascondersi più e godersi le prime uscite, sotto gli occhi di tutti, con la sua Noemi Bocchi. Ma l'indiscrezione che trapela dal solito Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico di Francesco, ha davvero del clamoroso. La nuova coppia, archiviata la separazione con Ilary Blasi, sarebbe pronta per un figlio.

Leggi anche > Totti e Noemi in gita a Montecarlo, viaggio all'estero tra amore e calcio: "beccati" in tribuna allo stadio del Monaco

Bebè in arrivo?

Dopo la loro fuga romantica a Monaco, a riempire le pagine del gossip, per conto loro, ci ha pensato ancora una volta Alex Nuccetelli. Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono goduti la loro prima fuga d'amore senza nascondigli e sotterfugi e a sganciare la bomba ci ha pensato l'amico di una vita. L'ipotesi di un bebè in arrivo per la neo coppia, nata dalle ceneri della relazione ventennale con Ilary Blasi, arriva proprio dallo storico amico di Francesco Totti. In un'intervista al magazine Diva e Donna, parla a tutto tondo della relazione più chiacchierata dell'estate.

Leggi anche > Totti, Alex Nuccetelli replica a Ilary Blasi: «Al posto di ringraziarmi mi diffida? Io ho molto altro da dire»

«Non mi sorprenderei»

«Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei», racconta Nuccetelli a Diva e Donna. «Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri». Il pr ha poi parlato della nuova vita dell’ex capitano giallorosso dopo l’addio a Ilary Blasi: «Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso».

«Ritorno di fiamma? Impossibile»

L'intervista, però, non poteva non affrontare il rapporto che si è concluso a inizio estate. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno riempito per mesi le pagine dei giornali scandalistici e non solo. E Nuccetelli non si è mai risparmiato nel rilasciare nuovi rumors o indiscrezioni su quanto stesse accadendo tra l'ex coppia. Dopo la separazione, Francesco è tornato a sorridere e l'amico esclude fermamente che tra i due possa esserci un clamoroso ritorno di fiamma, come quello che stanno vivendo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. «In questo momento tornare con Ilary sarebbe impossibile. Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre. Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata. Non sto dicendo che sarà facile, anzi ci vorrà del tempo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA