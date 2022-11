Totti, compleanno del figlio Cristian festeggiato senza Ilary Blasi: ma al ristorante spunta Noemi Bocchi

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano la loro guerra legale, ma ci sono giorni in cui, per forza di cose, i due devono trovare un punto d'incontro. Sui loro social network spuntano le dediche d'amore al loro primogenito: Cristian. Oggi il figlio dell'ex coppia compie 17 anni ed entrambi hanno speso parole bellissime nei suoi confronti. Ma i festeggiamenti, nel ristorante di sempre, vedono spuntare Noemi Bocchi, mentre mamma Ilary non c'è.

La giornata di festa

Cristian Totti compie 17 anni e papà Francesco non può non festeggiare un traguardo così importante. Insieme alle sorelle Chanel e Isabel, tutti celebrano il suo compleanno nel ristorante preferito del Pupone dove, ormai, è di casa: l'Isola del pescatore. Ed è proprio il ristorante sui suoi profili social ad alimentare il gossip. Nelle storie Instagram della pagina del noto ristorante, dopo aver creato la giusta attesa ecco che si scopre chi erano gli ospiti tanto attesi anche da molti paparazzi.

Il pranzo in famiglia

Francesco Totti per festeggiare il suo Cristian ha scelto ancora una volta il suo ristorante preferito. Un pranzo all'insegna della gioia e della felicità al quale ha preso parte anche Noemi Bocchi. La nuova fidanzata del Pupone, ormai, è parte integrante della famiglia. E nonostante i riflettori siano tutti puntati sul festeggiato, in una storia Instagram ecco che appare sorridente al fianco del suo Francesco Totti. La grande assente è sicuramente Ilary Blasi che, probabilmente, festeggerà il compleanno di suo figlio a cena. Dopo il derby tra Roma e Lazio che la famiglia Totti non ha alcuna intenzione di perdersi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 18:03

