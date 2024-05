Tommaso Zorzi, il suo uomo ideale è generoso «anche di soldi»: «Odierei stare con una persona con il braccino corto

di Cristina Siciliano

Tommaso Zorzi, ex vincitore del GfVip 5, è costantemente sotto le luci dei riflettori (e del gossip). I suoi follower di Instagram infatti sono curiosi di sapere le dinamiche dei suoi rapporti speciali e soprattutto le sue opinioni sulla vita. Infatti proprio nelle ultime ore, l'ex vincitore del GfVip ha aperto un box di domande nelle sue Instagram stories così da poter rispondere alle curiosità dei suoi follower. La prima domanda alla quale Tommaso Zorzi ha risposto è stata: «Puoi dirci quali sono i tre pregi del tuo uomo ideale?».

Le parole di Tommaso Zorzi

«Il mio uomo ideale deve essere: sveglio, nel senso proprio di acuto, carismatico e infine, generoso - ha spiegato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -.

Le vacanze

Il countdown per i primi weekend al mare è iniziato e tanta è la voglia di abbronzarsi e farsi baciare dal sole. Proprio per questo motivo, l'ex vincitore del GfVip ha infatti raccontato ai suoi follower di Instagram quali sono i suoi programmi per le vacanze estive. «Starei cercando di organizzare una settimana alle Azzorre, per il cammino lungo la via del tè. Ma speriamo. Tra 40 giorni però torno a Stromboli».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 14:28

