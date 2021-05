Tommaso Zorzi, Simona Ventura: «Spremuto troppo dopo il GFVip. Io sono per fare un passo alla volta»

Simona Ventura parla di Isola dei Famosi e di Tommaso Zorzi nell'intervista rilasciata al settimanale "Chi". Sull'influencer vincitore dell'ultimo Grande Fratello, da poco entrato nel mondo dello spettacolo, spiega: «Mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta. Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione».

Simona Ventura su Tommaso Zorzi

«Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv... io ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo», aggiunge. Zorzi è l'opinionista di questa edizione dell'Isola dei Famosi. È stato chiamato a sorpresa perché Elettra Lamborghini non poteva essere ospite in studio a causa del Covid.

La conduttrice dice la sua anche sul programma che ha lanciato lei tanti anni fa: «Mi piace molto ma non voglio essere la massima autorità: ho detto che non la farò più e ringrazio il pubblico che mi chiede di tornare, ma ho avuto la fortuna di farla al momento adatto e, siccome non torno mai indietro, né in amore né sul lavoro, è un capitolo chiuso. La guardo da spettatrice, non dico ‘Avrei fatto questo’ perché siamo tutti bravi a giudicare, con l’aggiunta che oggi ci sono i social: ecco l’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti, perché se vai dietro a quello che si scrive con tanta facilità di rimani male e non capisci più cosa vuoi fare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 18:16

