Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme in Sardegna: «Sempre su questi schermi». Ecco la novità

Ai due milioni di follower di Tommaso Zorzi su Instagram non è certo sfuggito. Tra le Instagram Sories del vincitore del Grande Fratello Vip appare Rocco Siffredi. I due si trovano in una splendida villa con piscina in Sardegna, ma il progetto a cui stanno lavorando è top secret.

Cosa bollirà in pentola tra Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi? L'icona del porno italiano e l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip collaboreranno ad un progetto insieme, ma ancora non è tutto secretato.

Tommaso Zorzi è costantemente sulla cresta dell'onda. Uno dei personaggi televisivi più lanciati dell'ultima stagione: dopo la vittoria del GF Vip, infatti l'influencer milanese è stato richiesto da Hilary Blasi come opinionista de L'Isola dei Famosi, ma anche Mediaset ha iniziato a puntare su di lui. Zorzi, infatti ha uno spazio personale sui canali di Cologno Monzese con interviste de Il Punto Z.

La popolarità dell'influencere non accenna a diminuire, ma il mistero sulla collaborazione con Rocco Siffredi resta e Zorzi ha stuzzicato i suoi follower facendo sapere loro che non ha intenzione di svelare nulla di più, e che per sapere cosa bolle in pentola dovranno attendere ancora un po’, quando il mistero potrà essere svelato. «Sempre su questi schermi», ha specificato Zorzi, lasciando intendere dunque che il progetto coinvolge i social e Instagram nello specifico, dove viene seguito da oltre due milioni di followers.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 19:58

