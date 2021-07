Tommaso Zorzi, paura in strada: «Passavo venti secondi dopo ed ero morto…»

Una grande paura per Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello vip, opinionista de “L’Isola dei Famosi 2021” e conduttore de “Il Punto Z” ha raccontato sul social la disavventura in cui stava incappando mentre passeggiava tranquillamente per le strade di Milano: «Passavo venti secondi dopo – ha spiegato su Instagram - Ed ero morto!».

Paura in strada per Tommaso Zorzi

Una passeggiata si poteva trasformare in tragedia per Tommaso Zorzi. L’influencer, diventato ultimante popolare personaggio televisivo, ha raccontato ai follower quanto gli è accaduto mentre camminava tranquillamente per Milano in una bella giornata di sole: «Ragazzi – ha spiegato nella stories di Instagram - ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere». Nel mostrare la foto del vaso a pezzi per terra, un Tommaso spaventato ma molto fortunato ha aggiunto: «Cioè… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!».

Piccole disavventure (evitate) a parte, questo per Tommaso Zorzi è un periodo molto positivo. La sua carriera televisiva, esplosa con il Grande Fratello vip, continua con nuovi e segreti progetti e nel mentre si gode anche la stabilità sentimentale, col fidanzato ed ex ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani. E a fare da cupido fra i due sarebbe stata proprio la conduttrice del programma, la regina della tv Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA