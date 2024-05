Tommaso Zorzi: «I genitori di oggi sono troppo apprensivi, io i primi traumi li ho ricevuti dalla mia famiglia»

di Cristina Siciliano

Educare i propri figli è un compito non semplicissimo. Oggi i bambini possiedono un cellulare anche prima dei dieci anni e una mamma e papà spesso si ritrovano a rintracciare le chiamare per sentirsi più tranquilli. E non solo. Ci sono anche alcuni genitori che non sono abituati a pronunciare molti «no». E di questo ne ha voluto discutere Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories. L'ex vincitore del Grande Fratello ha spiegato come i genitori di oggi siano più «apprensivi» con i loro figli.

Le parole di Tommaso Zorzi

«Io non sono genitore e lungi da me dare giudizi su come lo fanno gli altri però noto che i genitori di oggi sono molto apprensivi - ha spiegato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -.

«Noi, che siamo cresciuti con genitori e nonni che te la facevano capire quando dovevano, l'abbiamo avuta anche più semplice perché quando fai i conti con la vita un paio le hai già prese - ha concluso -. Io mi ricordo che quando ricevevo una critica da un professore mia mamma mi trovava già sotto al letto adesso questi neo genitori difendono i figli davanti ai professori. La trovo una roba diseducativa».

