Tommaso Zorzi presenta il fidanzato ad Aurora Ramazzotti: le foto con Tommaso Stanzani di Amici 20 non lasciano dubbi

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno ritrovato l'intesa di un tempo e il vincitore del Grande Fratello ha deciso di presentare all'amica quello che per molti è il fidanzato: Tommaso Stanzani di Amici20. Da settimane si rincorrono le voci sulla loro relazione e spuntano foto dei due insieme. Zorzi ha lasciato intendere ai suoi followers di stare con qualcuno che deve affrontare la maturità avvalorando il gossip. Eppure dalle foto ufficiali del pranzo a Milano è scomparso proprio il ballerino di Amici.

Tommaso Zorzi presenta ad Aurora Ramazzotti Tommaso Stanzani

Zorzi e Ramazzotti sono amici sin dall'infanzia, ma si erano allontanati salvo poi ritrovarsi dopo il reality. Nelle foto pubblicate dagli utenti dei social si vedono tutti e tre mangiare insieme, ma dai post nessuna traccia di Tommaso Stanzani, allievo dell'ultima edizione di 'Amici'. L’ex ballerino di Amici, nuovo flirt di Zorzi, non compare nelle inquadrature dei due ma è seduto al loro stesso tavolo.

MA COME STANZANI GUARDA TOMMASO. E LUI CHE FLI METTE LA MANO SULLA GAMBA. BELLIIIII #tzvip pic.twitter.com/2fmjj5CWKT — fred (@tinyraindropss) June 3, 2021

Tommaso Zorzi presenta ad Aurora Ramazzotti Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati sorpresi insieme in più di un’occasione, ma sui rispettivi account social nulla di ufficiale. Negli scatti che stanno circolando gli sguardi trai due non lasciano dubbi. Il tutto davanti all'amica di sempre, Aurora, che non può che essere felice per la ritrovata amicizia e per la felicità di Zorzi.

