Tommaso Stanzani a Verissimo: «Io e Zorzi conviviamo. A volte litighiamo perché è pazzerello»

A Verissimo Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici, e Beppe Carletti, artista che ha fatto la storia della musica italiana con il gruppo dei Nomadi. Un duo insolito che è nato grazie a un cortometraggio. Nel salotto di Silvia Toffanin Carletti suona la canzone sulle cui note danza il giovanissimo Tommaso e sputano aneddoti e retroscena sulla vita di entrambi.

Tommaso Stanzani e Beppe Carletti a Verissimo

Carletti ricorda l'amico Augusto e i successi come "Io vagabondo" e racconta l'amore per i quattro nipoti. Stanzani parla del talent che gli ha dato la visibilità e dello splendido rapporto con i genitori: «Devo tantissimo ad Amici e a Maria, prima i miei sognavano che diventassi un pattinatore. Adesso sono aperti e i primi a credere in quello che faccio».

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

Il ballerino parla anche del fidanzato Tommaso Zorzi: «Abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. All'inizio dell'amore si è sempre appiccicati, ma adesso stiamo iniziando ad avere i nostri spazi. Ci divertiamo, lo vedo anche come migliore amico. Stiamo vivendo insieme a Milano, ci sono momenti in cui litighiamo anche perché lui è pazzerello».

