Tommaso Stanzani e la lite con Tommaso Zorzi: «Lanciavo scarpe». La sua riposta social

Tommaso Stanzani racconta una lite con il fidanzato Tommaso Zorzi. La discussione fra l’ex ballerino di “Amici” e il vincitore della scorsa edizione del Gf Vip sarebbe avvenuta per motivi di gelosia: «Lanciavo scarpe…».

Gf Vip, Gianluca Costantino da recluso al programma di Sonia Bruganelli

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi (Instagram)

Tommaso Stanzani e la lite con Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani racconta una lite con il fidanzato Tommaso Zorzi, I due fanno coppia da poco più di un anno e convivono felicemente, tranne per qualche discussione causata dalla gelosia: «Non sono geloso del “cosa fai” – ha raccontato Tommaso in un’intervista a “Whoopsee.it” - Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto, che per lui non era niente e invece per me era tanto».

La cosa ha però portato a un litigio: «Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non lo sopporta . Ho preso queste scarpe e cominciato a lanciarle in giro per la casa in modo molto tranquillo».

A dire la sua anche l’altra campana, Tommaso Zorzi, che ha commentato l’intervista con un «Non è vero», accompagnato da un’emoji che ride.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA