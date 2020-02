Tommaso Paradiso super tifoso della Lazio, va a vedere la partita con l'Inter e impazzisce per la vittoria

“Io la faccio tutta la storia, fino al fischio finale”. Tommaso Paradiso, ex frontman dei “The giornalisti”, che recentemente ha scelto la strada da solista dando l’addio al gruppo, è anche un grande tifoso della Lazio e non si è certo perso la gara di campionato fra la sua squadra e l’Inter con una super vittoria finale.

La sfida all’Olimpico di Roma è terminata per 2-1 con la vittoria della Lazio, ma dall’account Instagram del cantante è possibile vivere tutte le emozioni della gara, compresa la gioia del post partita. Prima i gol di Immobile e Milinkovic-Savic con pazza esultanza da vero supporter, poi gli ultimi minuti del match, con la tensione palpabile allo stadio, fra applausi e incitamenti.

Al fischio finale il tripudio con i festeggiamenti di tutti i tifosi. Una gioia incontenibile per Tommaso, che ha praticamente fatto la telecronaca della partita e solo alla fine è comparso sullo schermo ripostando un video del giornalista Malcom Pagani in cui mette in mostra la sua gioia incontenibile.

Tornato a casa, come ha fatto sapere sempre dai social, Tommaso si è anche regalato una grande pentola di uova al pomodoro, per festeggiare il secondo posto in classifica e i diciannove turni senza sconfitte.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 17:04

