Tomaso Trussardi, gita con le figlie senza Michelle Hunziker: ecco dove

Michelle Hunziker non c'è e papa Tomaso Trussardi se ne va in gita con le due figlie. Si è preso una pausa dagli impegni lavorativi e ha passato una giornata piena di divertimento, a Gardaland, con Sole e Celeste.

I tre, accompagnati dall'inseparabile cane levriero Odino, vera e propria mascotte di famiglia, si sono diretti a Gardaland, noto parco divertimenti sulla sponda veneta del Lago di Garda. L'imprenditore bergamasco, 39 anni e single dopo la separazione dall'ex moglie Michelle Hunziker, è stato fotografato con le sue adorate bambine mentre provava alcune delle adrenaliniche attività targare Gardaland, dalle montagne russe Raptor e Shaman al family roller coaster Mammut.

Relax e spensieratezza per Tomaso e le sue figlie. Trussardi fa scoprire alle figlie di 9 e 7 anni le attrazioni più adrenaliniche del parco divertimenti e per loro non c'è un attimo di sosta. Tomaso, Sole e Celeste sorridono felici e si lasciano immortalare tranquillamente. Infine si concedono anche un brivido sull’ultima attrazione inaugurata, Jumanji The Adventure, prima ed unica al mondo ispirata alla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 18:07

