Tom Cruise vende in nido d'amore con Katie Holmes: il divo mette sul mercato il ranch in Colorado scenario dei suoi salti sul sofà

Tom Cruise dice addio al nido d'amore con Katie Holmes. Come nel plot di "Se mi lasci ti cancello" o di un più nostrano "Lontano dagli occhi ..." il divo di Hollywood ha deciso di "sbarazzarsi" - mettendolo in vendita - del suo ranch di 320 acri a Telluride (Colorado).

Anzi, di "svenderlo" per 39,5 milioni di dollari, rispetto ai 59 milioni della valutazione di Sotheby's International Realty. L'urgenza e il prezzo sembra dicano molto rispetto al desiderio di mettere davvero la parola fine al matrimonio (il terzo dopo Mimi Rogers e Nicole Kidman) con l'attrice Katie Holmes (che ora sta uscendo con lo chef di origini italiane Emilio Vitolo Jr.) legata ancora a lui da un contratto che le impedisce di svelare particolari della loro ex vita in comune soprattutto riguardo al credo di Cruise, noto sostenitore di Scientology.

Un luogo iconico, perché è qui che Crusie - nel corso di una famosissima intervista con Oprah

Winfrey (la più famosa finora, prima di quella con Harry&Meghan) - saltò su e giù sul suo divano proclamando amore sconfinato per Holmes.

La proprietà di Telluride consiste di un corpo principale di 3000 metri quadrati, con quattro camere da letto, poi una casa per gli ospiti di 450 mq con tre camere da letto che si trova in cima a una scarpata, coperta da un boschetto di pioppi con ampie vedute del paesaggio montuoso. La casa è rivestita in legno di cedro sbiancato e pietra nativa, con soffitti con travi a vista e grandi pareti di vetro per offrire una vista ininterrotta sulla natura circostante.





Le strutture esterne sono lussuose: un campo sportivo che può essere utilizzato per tennis, basket o hockey sul ghiaccio, un sistema di sentieri privato che accede alle vicine montagne alte 4mila metri, un cancello privato nell'Uncompahgre National Foresta e chilometri di sentieri

escursionistici e a cavallo privati ​​per dirt bike e motoslitte.

Cruise possiede anche case a Beverly Hills e Clearwater, in Florida, la sede della Chiesa di Scientology.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA