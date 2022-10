Tom Brady e Gisele Bundchen, il divorzio infiamma il gossip: «Tutta colpa del sesso»

La separazione tra Tom Brady e Gisele Bundchen scatena il gossip di tutto il mondo. Proprio come in Italia con Francesco Totti e Ilary Blasi il loro matrimonio sembrava idilliaco, pieno di successo e amore. Una vera coppia perfetta agli occhi di tutti i fan. Ma la loro storia si è sgretolata e, adesso, le indiscrezioni e i rumors sulla rottura si rincorrono senza sosta. Tra chi ipotizza che dietro a tutto ci sia lo zampino di Cristiano Ronaldo e chi, invece, ha una visione molto più hot della faccenda.

L'indiscrezione hot

Tom Brady è considerato il più grande giocatore di football americano della storia capace di vincere ben 7 Super Bowl, lei è una tra le top model più pagate del mondo. E l'indiscrezione che sta infiammando gli appassionati di gossip di tutto il mondo avrebbe a che vedere con il sesso tra i due... Un'assurdità, secondo molti, visti i loro fisici scultorei e la sensualità che emanano. Ma non sarebbe un problema legato all'attrazione.

Il ritorno in campo

Inizialmente in molti hanno pensato che la causa della crisi tra i due fosse da attribuire alla decisione di Tom Brady di tornare a giocare. Troppo forte il richiamo del campo da football per lo sportivo, nonostante avesse già annunciato il suo ritiro. Poi l’attenzione si era spostata verso la scarsa presenza del giocatore in casa, lontano dalla moglie e dai figli. Ma ora spunta l'ipotesi che la rottura tra i due sia da ritrovarsi nell'attività sessuale.

La professionalità maniacale

Tom Brady è stato più volte accostato al nome di Cristiano Ronaldo per il suo maniacale approccio all'attività sportiva. Del resto non si raggiungono certi obiettivi in carriera se si lascia qualcosa al caso. E dunque il matrimonio con Gisel Bundchen sarebbe entrato in crisi per l'eccessiva professionalità del giocatore. Radar, in esclusiva, racconta che il giocatore si sarebbe imposto per l'intera stagione agonistica un'astinenza sessuale. Imponendola, per forza di cose, anche alla moglie. Il quarterback dei Buccaneers era solito evitare di fare sesso prima delle partite. Ma con l'avanzare dell'età, la sua decisione è stata drastica e questo avrebbe compromesso il rapporto con la moglie.

