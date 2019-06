Tiziana Buldini si è sposata, matrimonio a Capri per l'attrice di Romanzo Criminale

Si sono sposati sabato 8 Giugno a Capri, l’attrice Tiziana Buldini e l'avvocato Ciro Pellegrino. La coppia ha scelto l’Isola di Tiberio per consacrare l’Amore che li ha legati da ormai più di tre anni. La Buldini, dopo aver segnato il successo di una delle prime edizioni di Uomini e Donne, l’abbiamo vista interprete in numerosi film di registi del calibro di Pupi Avati e Matteo Garrone, oltre che in recenti serie televisive. Ciro Pellegrino è un famoso avvocato penalista italiano e si occupa principalmente di delicate questioni finanziarie e societarie.



La coppia ha deciso di sposarsi di fronte ai Faraglioni nella splendida cornice dei Giardini di Augusto. Seguirà una grande festa in un luogo che hanno preferito, per ora, tenere riservato alla quale hanno preso parte gli amici più cari tra cui esponenti della politica internazionale, alti rappresentanti dello Stato, dell’imprenditoria e dell’avvocatura. Non sono mancate simpatiche sorprese musicali e qualche Ospite d’eccezione che darà colore ai festeggiamenti. Domenica 9 Giugno 2019, 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA