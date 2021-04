Uomini e donne e Tina Cipollari, continua il mistero della sua "scomparsa". Appello social dei fan

Tina Cipollari ancora assente da “Uomini e donne”, il mistero continua. Da giorni Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, che ha recentemente festeggiato i vent’anni di permanenza nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, non è presente in studio per le registrazioni delle avventure amorose dei tronisti.

Uomini e donne, Tina Cipollari "scomparsa" dalla trasmissione

Da tempo Tina Cipollari fa sentire la sua mancanza nel parterre di “Uomini e donne”, dove occupa la sedia dell’opinionista al fianco di Gianni Sperti. Tina, da vent’anni in tv con Maria De Filippi, ha abituato gli spettatori alla sua costanze presenza nel dating show di casa Mediaset, ma anche oggi è mancata all’appello senza giustificazioni. Alcuni spettatori si sono rivolti a lei direttamente attraverso i canali social, senza però ricevere risposta. Il mistero continua insomma, mentre l’acerrima nemica di Tina Cipollari, Gemma Galgani, torna protagonista assoluta della trasmissione con le sue avventure sentimentali.

Tina Cipollari ha ultimamente ricordato i suoi esordi a “Uomini e donne”: Non mi aspettavo che la mia avventura in tv sarebbe durata così a lungo – ha confidato in una recente intervista - Il programma allora era diverso e io mi presentai come corteggiatrice per far colpo sul tronista dell’epoca, un certo Roberto: pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 17:47

