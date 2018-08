Tina Cipollari, il figlio bocciato in I media. Lei lo premia con un iPhone X da 1000 euro

»

Ile Chicco Nalli è stato, ma la mamma ha deciso di fargli comunque un supermolto costoso, e sui social è esplosa la polemica . L'opinionista storica di Uomini e Donne è stata accusata di avere un atteggiamento troppo permissivo e diseducativo nei confronti del figlio adolescente.Il ragazzino, primogenito della ex coppia, è statoe dovrà ripetere la prima media, ciononostante la mamma famosa ha deciso di consolarlo con un regalo molto costoso.La notizia della bocciatura è arrivata dall'accout Instagram dello stesso studente, che ha spiegato di non essere stato ammesso alla seconda media e quindi si ritroverà a dover ripetere l'anno a settembre. In molti gli hanno chiesto quale sia stata la reazione dialla notizia che lascia l'amaro in bocca a qualsiasi genitore. Il ragazzo ha ammesso di aver scatenato le ire della mamma, ma ha poi parlato di un regalo., a quanto pare, regalerà al figlio un iPhone X dal valore di circa mille euro. Un premio di consolazione per il figlio tanto amato che però ha scatenato le polemiche del web sull'opportunità del gesto materno, da molti considerato diseducativo.