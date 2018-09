Tina Cipollari esce alla scoperto, baci col fidanzato Vincenzo Ferrara

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

esce alla scoperto col nuovo compagno, l’imprenditore. Dopo il suo addio al marito Kikò (Chicco) Nalli, l’opinionista – tronista di “Uomini e donne” si è infatti fidanzata con Ferrara, proprietario di un ristorante a Firenze, con cui si frequenta da qualche mese e che per ora (accenni social a parte) aveva tenuto nascosto.Proprio nel capoluogo toscano invece Tina ha voluto rendere pubblica lacon un bacio in strada “rubato” dai paparazzi di “Diva e donna”. I due dopo un pranzo leggero, passeggiano per Firenze e infine salgono insieme in macchina per proseguire le romantiche vacanze.L’ex marito di tina, Chicco Nalli invece è di nuovo single, dopo una breve relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido, conosciuta sul set: "Davvero tutti i presupposti per una storia bella - ha spiegato in un'intervista - ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità".