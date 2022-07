TikToker presa di mira dagli hater: «Troppo brutta per tuo marito». La replica nel video li zittisce tutti

Lei sensuale, curvy e burrosa, lui tonico e muscoloso. La coppia più colpita dagli hater sui social ha voluto replicare ai loro odiatori con immagini di amore che vanno ben oltre l'aspetto fisico. Alicia McCarvell, influencer che parla di body positivity e dell'importanza dell'accettare il proprio corpo su Instagram e TikTok ha replicato ai suoi hater con delle foto piene di amore insieme al marito Scott.

Le critiche

Molti utenti hanno chiesto come potesse lei avere accanto un uomo affascinante, prestante e muscoloso, come ad insinuare che la sua fisicità poco scultorea potesse essere un limite i suoi stessi sentimenti. Diverse persone le hanno detto che il marito sarebbe addirittura sprecato per una come lei.

Il video e gli insulti

In un video in cui si mostrano mentre si preparano per andare a un matrimonio sono esplosi gli insulti. La clip, da 40,6 milioni di visualizzazioni, ha attirato 75 mila repliche, diventando il video più virale del canale, che già conta su più di 5 milioni di seguaci.

Gli odiatori

Tanti hater sostengono che il marito sia un escort, offendono la donna, appellano Scott come un pervertito, insomma pochi credono, ma soprattutto rispettano, il loro amore. Alicia però questa volta ha decido di parlare: «Quando il mondo ci guarda, immediatamente dà più valore a Scott che a me... ci hanno fatto credere che una persona in forma come Scott non potrebbe mai, nemmeno in un milione di anni, stare con una donna grassa. Ma questo solo perché ci hanno sempre insegnato che il nostro valore dipende dal corpo».

Poi, prosegue: «Non sono gelosa... e sulla scala di quel che è importante per mio marito, quanto il mio corpo rispetti gli standard di bellezza, non è in cima alle sue priorità. Tiene a me per il mio senso dell'umorismo, la mia lealtà, il mio amore e il mio cuore. E nessuna di queste cose cambia se il mio fisico cambia».

E conclude: «Non è vero che i nostri nostri corpi hanno valore solo nella misura in cui si adattano ai canoni standard di bellezza della società».

