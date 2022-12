Tiktoker pubblica una foto con la gonna e viene attaccato: «Fai ribrezzo». Lo sfogo contro i commenti omofobi

Ha condiviso una foto sui social in cui indossa una gonna e questo è stato necessario per perdere centinaia di follower. Gabriele Gentile, in arte AvocadoGab, è un tiktoker famoso sulla piattaforma per il suo lavoro: possiede insieme alla famiglia un hotel, considerato dagli utenti l'hotel più famoso d'Italia.

Già quest'estate il 21enne aveva fatto parlare di sè facendo coming out e dichiarandosi gay. L'ultima foto condivisa, però, ha alzato diversi polveroni tra gli utenti. Cosa è successo?

Cosa è successo

Gabriele Gentile ha condiviso sul suo profilo privato Instagram una foto che ritrae se stesso prima di uscire di casa. Fino a qui niente di particolare, tuttavia il tiktoker ha deciso di imprezziosire il suo outfit indossando una gonna per la prima volta in pubblico: «Prima volta fuori di casa con la gonna», ha scritto a corredo della foto.

Nel giro di poche ore, però, il tiktoker ha ricevuto una valanga di commenti negativi e omofobi: «Sinceramente la gonna mi sembra sempre troppo eccessiva per un uomo», ha scritto qualcuno nei commenti. «Con quei peli fai ribrezzo», ha scritto qualcun altro. C'è invece chi commenta, ironicamente: «La gonna con quel gelo, ma come fai».

Il tiktoker si è espresso a riguardo con delle storie Instagram in cui ha riferito: «Ho perso centinaia di follower però a quanto pare una gonna su un uomo è stato troppo per alcune persone. Non smetterò di pubblicare questo tipo di cose, come i top o vestiti femminili», ha chiosato così Gabriele Gentile.

