confessa il suo interesse per. Durante un'intervista ail conduttore ha ammesso in passato di averche però gli avrebbe dato un due di picche in piena regola.Vanessa e il collega Lino Guanciale erano insieme in diretta per sponsorizzare la nuova fiction di Rai 1 che li vede come protagonisti, Non dirlo al mio capo 2. Timperi nel corso della trasmissione fa un salto al 1996 quando dice di aver vissuto un momento di grande imbarazzo proprio con Vanessa: «Adesso sto nel carrello dei bolliti, ma all’epoca mi difendevo. Ero abbastanza figo. Una volta chiamo al telefono una mia amica… Roberta Capua, non facciamo nomi», scherza e racconta che la collega le disse che era anche insieme all'Incontrada, «Chiesi a Roberta: ‘Me la passi un attimo?’. E le dissi: ‘Ciao sono Tiberio Timperi, mi piaci molto. Mi piacerebbe una volta invitarti a cena’. Risposta: ‘No’ e telefono attaccato. Due di picche».Timperi a questo punto chiede scusa all'attrice proprio in diretta: «Mi inginocchio davanti a te, ti chiedo scusa. Non lo faccio più, giuro, non lo faccio più. Ne ho presi tanti di due di picche, ma quello… va bene, da Vanessa Incontrada ci sta». Vanessa così replica: «Scusatemi, ma io dico, già ero giovane. Mi chiama lui e dico ‘Ma che vuoi, ma chi sei'». Tutto il resto della puntata è stato uno scambio di battute divertenti, anche con lo stesso Guanciale che dopo aver preso per mano la collega ha subito il rimprovero di Timperi, ovviamente sempre su toni molto ironici.