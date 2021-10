Theo Hernandez diventa papà, la fidanzata Zoe Cristofoli è incinta. Su Instagram il bacio al pancione

Theo Hernàndez sta per diventare papà. Il giocatore del Milan Theo Hernàndez e la fidanzata Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, hanno annunciato su Instagram che diventeranno presto genitori: «Finalmente - hanno scritto sul social - possiamo condividere con tutti la nostra gioia».

Theo Hernandez diventerà papà, la fidanzata Zoe Cristofoli è incinta

Theo Hernandez sta per diventare papà, la fidanzata Zoe Cristofoli è incinta. Il calcolatore, che veste la maglia del Milan, e la fidanzata hanno confermato attraverso Instagram il gossip che ormai circolava da diverse settimane. In un post social che vede Zoe sfoggiare il suo pancino baciato dal futuro papà Theo, la coppia ha scritto: «Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto.. E già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita».

I due si sono fidanzati nel 2020 e dopo una crisi che li ha temporaneamente separati, sono tornati felicemente insieme. Zoe Cristofoli è nota alle cronache rosa per essere stata in passato la fidanzata di Andrea Cerioli e poi del turbolento re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 12:35

