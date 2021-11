The Crown, «stagione 5 molto dannosa»: la Royal Family fa causa a Netflix?

LOLNEWS.IT - The Crown 5 uscirà, con tutta probabilità nell’ultimo trimestre del prossimo anno: si vocifera novembre 2022. La Royal Family è già sul piede di guerra con Netflix: al centro della stagione Diana, il divorzio da Carlo, l’intervista alla BBC. Gli amici intimi della Firm sarebbero preoccupati per come vengono ritratti in The Crown 5: hanno contattato prestigiosi uffici legali e sembra che possano sporgere denuncia contro Netflix. Avrebbero già informato la Regina e la famiglia.

Un insider ha riportato al Sun timori molto concreti che The Crown 5 possa minare la reputazione della Royal Family: ha definito “molto dannosa” l’ultima stagione ricordando che il pubblico percepisce la serie come un documentario e non come una fiction.

