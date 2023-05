Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la vacanza alle Maldive si trasforma in «una tragedia»

di Redazione Web

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, e Andrea Dal Corso, la coppia nata negli studi Mediaset, si sono regalati un altro viaggio alle Maldive. Nelle ultime ore, tuttavia, la coppia ha dovuto affrontare una vera e propria, secondo loro, tragedia: «Comunque, quello che ci sta succedendo nelle ultime due settimana è qualcosa di assurdo», ha spiegato l'ex tronista ai suoi fan. Andiamo a vedere cosa è successo.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso in vacanza alle Maldive. Il dramma: «Sono scioccata, non mi era mai successo»

Teresa Langella (ex U&D): «Derubata in hotel. Sono arrabbiata, qualcuno dalle mani sporche ha toccato i miei sacrifici»

Teresa Langella e la "tragedia" su Instagram

A quanto pare, Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno lasciato le chiavi nella loro auto, restando senza la possibilità di salire nella vettura che, nel frattempo, si è chiusa automaticamente.

Tuttavia, l'ex tronista ha continuato a pubblicare dei contenuti video nelle sue Instagram stories nei quali ha continuato a spiegare il disagio: «Nel momento in cui vivi questo tipo di situazioni è una tragedia. Poi, quando tutto si risolve e ci ripensi, ti fai pure una risata. Peccato solo che in queste due settimane sta succedendo di tutto ed è il caso di dire: «L'uocchie sicche so' peggio d”e scuppettate».

