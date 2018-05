Teo Mammucari e Thais Wiggers, di nuovo insieme dopo 8 anni di separazione

ROMA – Da Iena in tv a tenero papà il passo è breve per Teo Mammucari. Il conduttore della nota trasmissione Mediaset, al fianco di Ilary Blasi, sempre pronto alla battuta cattivella e con un umorismo irriverente, cambia volto quando trascorre il tempo a fianco della figlia Julia, 9 anni, nata dalla sua passata relazione con l’ex velina Thais Wiggers con cui è stato legato dal 2006 al 2009.Teo è stato sorpreso da “Vero” mentre passeggia con la piccola, per poi fermarsi a pranzare in un ristorante. Tra sguardi teneri e coccole, Teo poi porta la piccola in braccio per tornare a casa. Thais Wiggers fino a qualche tempo fa risultata fidanzata con l'ex iena e imprendiotore Paul Baccaglini, ex Iene e imprenditore che ha provato la scalata al Palermo Calcio.