Temptation Island Vip, Tina Cipollari contro Er Faina. Ecco come lo ha definito...

Tina Cipollari

Lorella Cuccarini fa flop, Grand Tour chiude in anticipo. Arriva la conferma della Rai con una precisazione​

Mercoledì 21 Agosto 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, anche, che parteciperà come concorrente alla prossima edizione diTra i due non corre buon sangue e poche ore fa l'Opinionista di Uomini e Donne lo ha definito su InstagramTra Tina Cipollari e Damiano Coccia detto, non corre buon sangue, in passato Coccia si era scagliato contro l'opinionista di Uomini e Donne offendendola pesantemente «Pari un Fiat Doblò nuovo, ti manca solo la targa. Tutti a batte le mani a ‘sto sgorbio de Tina». Pochi minuti fa la Cipollari si è tolta un sassolino dalla scarpa bello grosso pubblicando sulle storie di Instagram un fotomontaggio che rappresenta un maiale allo spiedo con la faccia de Er fain e soprattutto con l'esplicita scritta:con tanto di palme e mare. Er Faina, parteciperà con la sua compagna Sharon alla nuova edizione di, e viste tutte le polemiche che sta attirando su di sè, ne vedremo ancora delle belle. ​