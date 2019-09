Gabriele, il figlio di Pippo Franco a Temptation Island Vip 2. Cosa ne pensa il papà: «Non giudico, ma...»

Martedì 17 Settembre 2019, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pippo Franco dice la sua sulla partecipazione del figlio Gabriele a Temptation Island Vip. “Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi. E in ogni caso ne uscirà rafforzato” ha dichiarato in una intervista a Il Tempo. Da quando Gabriele è approdato nel programma, come da regolamento, non può avere contatti con il mondo esterno, neanche con i suoi cari. “Non so cosa sta provando adesso perché non posso parlarci, gli hanno tolto il cellulare ed è in totale isolamento come se fosse un carcerato...” ha commentato l’attore. L’ex showman del Bagaglino, nonostante in disaccordo con i contenuti del programma, è convinto che comunque al figlio potrebbe anche giovare un’esperienza del genere: “Se riuscirà a sopravvivere, potrà vantarsi di aver fatto un’esperienza estrema. Sfido chiunque ad entrare in un programma del genere e uscirne vivo!”.Foto: Kikapress