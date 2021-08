Temptation Island, Valentina Nulli Augusti e l’ex Tommaso Eletti: «Follia, delirio mentale inaspettato. Playboy dei Teletubbies»

Valentina Nulli Augusti torna a parlare del suo ex fidanzato Tommaso Eletti, con cui ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. La loro storia è finita e Valentina Nulli Augusti è stata recemente sorpresa proprio accanto a Manuel Di Bernardo, il tentatore conosciuto durante il docu reality Mediaset.

Temptation Island 2021, Valentina Nulli Augusti parla dell’ex Tommaso Eletti

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti hanno partecipato insieme a Temptation Island ma non sono riusciti a superare indenni il falò di confronto finale, tornando a casa da single. Valentina, rispondendo alle domande sul social di alcuni follower, è tornata a parlare del suo ex: «L’ho vissuto – ha spiegato sul social - in una dimensione molto diversa da quella che vedete. Intima, pulita, pura, malgrado tutte le differenze evidenti tra noi. Adesso mi fa senso (…) Quando stavamo insieme mi ha sempre rispettato all’ennesima potenza. Era rispettoso e sincero. La prima volta che mi ha visto interagire con i ragazzi nel programma mi ha tradito. Ho conosciuto una follia e un delirio mentale che non mi sarei aspettata».

Tommaso Eletti, secondo Valentina Nulli Augusti, non ha fatto una bella figura durante Temptation Island: «Un circo. E rimango elegante. Il playboy dei Teletubbies. Tutto annunciato e già previsto».

