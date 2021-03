Temptation Island, tutti contro Pietro Delle Piane. La sua ex tentatrice Beatrice De Masi: «Colto da deficit di consenso, fai un passo indieto»

Tutto contro Pietro Delle Piane, dopo le sue dichiarazioni a “Live Non è la D’Urso” secondo cui avrebbe recitato e seguito un copione durante la sua partecipazione a Temptation Island. Contro Pietro Delle Piane sono piovute molte critiche e al coro si aggiunge proprio quella che fu la sua tentatrice nel reality estivo Mediaset, Beatrice De Masi.

TEMPTATION ISLAND E PIETRO DELLE PIANE, PARLA BEATRICE DE MASI

Con un lungo post su Instagram attraverso le stories, l’ex tentatrice Beatrice De Masi ha dato il suo punto di vista sull’incauta uscita di Pietro Delle Piane: “Ragazzi – ha scritto sul social - ieri in tutte le sale in Italia è uscito il film “Pinocchio” (o “Heidi ti sorridono i monti e le caprette ti fanno ciao”) sceneggiatura sopraffina brillante fluida ma a orologeria di Pietro Delle Piane colto forse da deficit di consenso: convengo che lo sceneggiatore è avvezzo a scivoloni durante i suoi interventi in tv ma la sue dichiarazioni ieri sera a Live Non è la D’Urso rappresentano una chicca indimenticabile. Spinta da un senso di gratitudine verso gli autori e nel ricordo di quella fantastica indimenticabile ed autentica esperienza data dalla partecipazione a “Temptation Island”, sono costretto a intervenire replicando alle sue dichiarazioni: spero che siano frutto di una temporanea mancanza di memoria”.

E’ proprio con Beatrice De Masi che Pietro Delle Piane a Temptation Island ha scambiato l’ormai famoso bacio: “Perché la mia invece ha ancora ben impressa l’attimo nel quale Pietro mi bacia, come posso dimenticarlo? Era nato un feeling fra noi e aspettavo quel momento. Parchè cancellarlo o minimizzare qual bacio vero, spontaneo, naturale e documentabile? Trovo falso ma anche ingiusto sostenere che noi avessimo un copione. Per tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione e successo del programma. Mi auguro, isto che siamo il paese delle smentite, che nei prossimi giorni Pietro faccia un passo indietro e ripristino il reale senso delle cose e dei fatti”

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 15:37

