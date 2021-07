Temptation Island, come è andata a finire tra Tommaso e Valentina: «Non è la donna per me, neanche ha pianto»

Protagonisti indiscussi di questa edizione di Temptation Island, Tommaso e Valentina sono già usciti dal programma e il falò di confronto ha sancito la fine della loro relazione. In molti si chiedono se si siano lasciati per davvero, ma dalle registrazioni fatte immediatamente dopo sono emerse le reazioni a caldo di entrambi. «Non era la donna per me, non ha neanche pianto», ha detto il 21enne che non ha gradito il comportamento della fidanzata 40enne nel villaggio e l'ha tradita con la single Giulia.

Temptation Island, Tommaso e Valentina: le reazioni

«Sono contento di quello che ho fatto, meglio averlo capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti», ha detto Tommaso giustificando la sua gelosia patologica senza manifestare pentimento per il tradimento. «Valentina non ha neanche pianto dopo aver visto quelle scene, neanche una lacrima... Io ho pianto i primi due giorni come un bambino. E lei? Se fossi stato realmente innamorato non mi sarei comportato così con Giulia. Quello che è successo non sarebbe mai successo. Se è successo è perché mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Sono contento, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Non voglio più saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei».

Temptation Island, Tommaso e Valentina: le reazioni

«Io mi sarei aspettato che fosse stata un po' più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male», ha aggiunto. Valentina ha replicato: «Vederlo così è stato forte, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo».

