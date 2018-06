Temptation Island, tra i tentatori anche Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini

Temptation Island 2018, voci sui concorrenti: tra i tentatori potrebbe esserci Michael Terlizzi

Un post condiviso da Michael Terlizzi (@michaelterlizzi) in data: Mar 7, 2018 at 3:45 PST

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come Leggo vi aveva anticipato già qualche settimana fa, tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island, ci sarà anche, il figlio di Franco Terlizzi. Non sarà però, con tutta probabilità, l'unico 'parente di' scelto da Maria De Filippi per i suoi programmi: tra i tentatori di questa edizione, in onda dal prossimo 5 luglio, potrebbe esserci anche, fratello di Luca.Se per quanto riguarda Gianmarco Onestini la voce non è ancora confermata ufficialmente, la certezza della partecipazione del figlio di Franco Terlizzi è scontata. Michael ha infatti commentato così: «Temptation è un programma che mi piace molto, la verità è che mi sono arrivate diverse proposte che sto ancora valutando, ma ora non posso dire nulla. Per me è tutto inaspettato, sono andato nello studio dell'Isola dei Famosi per difendere mio padre ( nella polemica sulle presunte frasi omofobe verso Craig Warwick, ndr ) e la tv non era tra i miei piani, ma tentare questa strada mi affascina».Un'altra conferma, invece, è arrivata da Davide Maggio, che in una foto postata da un utente ha riconosciuto Michael Terlizzi tra i tentatori della prossima edizione. Un'altra indiscrezione sui protagonisti che cercheranno di spaccare le coppie porta al nome di, modello di Dolce&Gabbana legato da una grande amicizia a Ignazio Moser.