Temptation Island, Stefano Sirena a letto con Federica Cleo: la foto inequivocabile e la frecciatina all'ex

Continuano le ripicche tra Stefano Sirena e Manuela Carriero di Temptation Island. Il brindisino si è mostrato sui social per la prima volta con Federica Cleo. I due si sono conosciuti proprio nel villaggio delle tentazioni durante il viaggio dei sentimenti e hanno pubblicato una foto che lascia poco all'immaginazione: a letto insieme e appena svegli. All'ex Manuela, anche lei impegnata in una nuova storia, non mancano frecciatine.

Temptation Island, Stefano Sirena e Federica Cleo

Dopo l'esperienza a Temptation Island e la fine della loro storia d'amore, Stefano Sirena e Manuela Carriero stanno frequentando altre persone conosciute all'Is Morus Relais. Nella prima foto ufficiale Stefano e la single Federica si mostrano a letto e avvolti dalle lenzuola. "Il buongiorno più bello" scrive Stefano Sirena sotto lo scatto.

La frecciata di Stefano Sirena a Manuela Carriero

Non mancano le frecciatine all'ex, nonostante stia vivendo una nuova storia d'amore. In un post precedente Stefano è allo specchio a torso nudo e fa allusioni all'ex che aveva appena pubblicato un foto con il nuovo compagno, Luciano Punzo. «Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 16:58

