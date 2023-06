Temptation Island, spoiler: nel cast ci sarà anche un’ex volto di Uomini e Donne. Ecco chi è

di Redazione Web

Nel cast di Temptation Island sarà presente un ex corteggiatore di Uomini e Donne? Spunta un nome: Daniele Schiavon, noto al pubblico di Canale 5 per essere stato scelto dall’ex tronista Giulia Quattrociocche. A lanciare lo scoop è stato Alessandro Rosica che riporta come il ragazzo sarà tra i tentatori della nuova edizione del reality, che partirà il 26 giugno 2023.

Cosa succederà?

L’esperto di gossip ha definito Schiavon uno dei single di questa edizione, definendolo il Can Yaman italiano. Secondo quanto svelato in questi mesi, le coppie quest’anno dovrebbero essere tutte sconosciute ai telespettatori. Discorso diverso sulle tentatrici e i tentatori, visto che verranno direttamente dal programma di Maria De Filippi. E non solo.

Chi è Daniele?

Daniele Schiavon invece dovrebbe essere una certezza. Si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 come corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. L’ex tronista rimase subito colpita da lui, tanto che alla fine decise di concludere il suo percorso scegliendolo. La scelta risale all’anno 2019, dopo un percorso durato pochi mesi. Infatti, Giulia scelse in modo improvviso e inaspettato. Ma ecco che la loro relazione giunse al capolinea prima del previsto, precisamente nella primavera del 2020. Fu proprio Schiavon ad annunciare la rottura, precisando che le cose tra loro non erano andate. E' stato proprio lui a parlare della prima gravidanza di Giulia Quattrociocche: era incinta quello stesso anno e così molti iniziarono a sospettare che il padre potesse essere Schiavon. Per smentire tali allusioni, l’ex corteggiatore decise di intervenire spiegando di aver saputo che Giulia era incinta e aveva iniziato una convivenza. Ma non con lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 14:10

