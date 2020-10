Temptation Island, Serena e Davide escono insieme dal falò anticipato: «Ora ho capito». La quarta puntata si apre con la richiesta di Davide che aspetta in spiaggia l'arrivo della sua fidanzata, dopo aver visto gli ultimi video che la ritraevano insieme al single Ettore.

E' Davide a chiedere a Temptaiton Island il falò di confronto immediato e anticipato.

«E' stato difficile per me vederti immersa in un contesto che mi infastidiva - ha spiegato Davide durante il falò di confronto anticipato - Mi è stato difficile accettare cose semplici e banali, banali per altri ma non lo erano per me, come il costume e il vestito scollato. Anche la vicinanza specifica con un ragazzo. Quando ho visto un video, ieri, il video faceva vedere che tu iniziavi a relazionarti con un altro. Questo mi ha dato forza perché non ho proprio supposto che tu l'avessi fatto per cercare una reazione. Dicevi una frase specifica: "Se tu cerchi qualcosa, sbattimi al muro"».

«Io ho molto rispetto di questa persona - riponde Serena - prima di pensare a te ho pensato a lui (il single Ettore ndr). Mi piacerebbe frequentarlo fuori di qui ma in amicizia. il problema di non poter vedere altre pesone fuori oltre Davide mi urta. Dico la verità all'inizio non mi sei mancato tantissimo, ma solo tre quattro sere. Io non riesco a essere triste per te, sono solo felice per me. Io avevo bisogno di leggerezza, il problema del nostro rapporto non è solo la gelosia. Quando stiamo con gli altri non possiamo ballare o fare altro».

«Tu eri attenta all'umore di Ettore ma tu hai mai pensato a me? A me sembra che tutte le cose che hai fatto avevano un percorso premeditato, ma il sentimento verso di me dove sta?» chiede Davide, «No, ti ho pensato raramente perchè io mi volevo fare il mio percorso».

Serena: «Il punto principale è che io un rapporto come il nostro non lo voglio più. Non ho mai messo in discussione il sentimento che provo per te, ma io voglio essere me stessa. Io quando sono entrata al villaggio mi sembrava il paradiso, mi sono vissuta una realtà bella e pulita. Mi sono trovata benissimo con i ragazzi, se usciamo da qui insieme dobbiamo uscire diversi perchè stare così insieme mi fa stare male. Preferisco più un no adesso che un sì e poi ricadere nelle stesse problematiche»

Davide: «Io sono innamorato di te Serena e per me la tua felicità viene prima di tutto però come ti aspetti che possa essere così non voglio prenderti in giro, supero il costume, il divertimento, non riesco a superare nella mia mente che tu non abbia mai pensato a me. Io sono spaventato che Serena stia portando avanti un rapporto in cui crede di essere innamarata di me ma è legata in realtà per motivi diversi». A questo punto però Serena piange perchè non vuole che vengano messi in discussione i suoi sentimenti. Davide l'abbraccia: «Ora ti ho capito, ti ho finalmente capito».

Entrambi scelgono di uscire insieme da Temptation Island.

