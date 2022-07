Temptation Island, Selvaggia Roma incinta. L'accusa dell’ex Francesco Chiofalo: «Mi augurò la morte ma sono contento per lei»

Annuncio a sorpresa per Selvaggia Roma, l'ex protagonista di Temptation island ha annunciato ai fan di essere incinta, attraverso un video Instagram: «Grata alla vita per avermi fatto incontrare te» ha detto riferendosi al compagno Luca Teti. Selvaggia è diventata nota al mondo dello spettacolo per la sua storia travagliata con Francesco Chiofalo , più conosciuto per il soprannome 'Lenticchio', che, dopo il reality, diventò una delle più chiacchierate. Nonostante la scelta di abbandonare il reality, i due si lasciarono poco dopo mettendo fine a una relazione piena di liti, tradimenti e gelosie. In alcune storie Instagram, Chiofalo fa gli auguri all'ex, elencando però una serie di accuse. «La mia ex Selvaggia è incinta, a prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita, i bambini sono un dono di Dio. Sono contento. Certo è che Selvaggia, quando ho avuto il tumore e sono stato male, pur di far parlare di sé è andata in giro a dirne di ogni, fece intendere che io meritavo la malattia, che se non mi fossi alzato dal letto a lei non sarebbe dispiaciuto» ha esordito Francesco.

Dopo, però, sempre su Instagram, Lenticchio ha proseguito, parlando del racconto di Selvaggia Roma al Grande Fratello VIP, sostenendo che ha detto bugie riguardo la sua condizione familiare, in particolare quella che riguardava il padre. «Ha fatto finta di essere orfana al GF VIP per impietosire le persone quando non è mai stata orfana, il padre abita a 10 minuti da casa sua e l'ha visto fino a qualche mese prima del GF VIP, ha inventato tutto. Mi ha praticamente pubblicamente augurato la morte. Questo denota una grossa cattiveria soprattutto se la auguri a una persona che sta male. Va bene, non sono una persona rancorosa, le auguro tutto il bene del mondo, penso possa essere una buona madre. Non è cattiva, sarà una buona madre. Le auguro tutto il bene del mondo, Selvaggia tanti auguri».



Dopo le parole dell'ex, anche Selbaggia ha replicato. In una story Instagram, dopo l'insistenza dei follower che le chiedevano se avesse visto i vari commenti di Lenticchio, lei risponde: «Ho sentito gli auguri di F.C. Ma dopo che ha detto le sue solite favole rispondo così: Quando il culo brucia, la bocca sparla sempre. RICORDATEVELO».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 22:52

