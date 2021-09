Temptation Island, Nicola Panico padre e futuro sposo: la proposta di matrimonio alla fidanzata Francesca VIDEO

Fiori d'arancio per Nicola Panico, ex concorrente di Temptation Island (nonchè noto ai fan di Uomini e Donne per la querelle con l'ex Sara Affi Afella), ha chiesto alla fidanzata, Francesca Parenti, di sposarlo. A rendere nota la proposta di matrimonio è stato lo stesso Panico postando un video su Instagram in cui è stato ripreso il momento della richiesta e la consegna dell'anello alla sua futura sposa.

Doppi festeggiamenti, dunque, per la coppia che recentemente ha dichiarato di aspettare un figlio. La proposta è stata fatta in un ristorante in cui erano presenti molti amici, parenti e conoscenti di entrambi. Nel locale infatti si stava celebrando il matrimonio di alcuni amici. Nicola ha colto l'attimo, chiedendo la mano di Francesca che, quando ha visto il compagno mettersi in ginocchio e porgerle il prezioso, si è sciolta, abbracciandolo e baciandolo a lungo. Il tutto sulle note del brano immortale Your Simple the Best, a firma di Tina Turner.

Nicola, evidentemente, aveva progettato la proposta nei minimi particolari, facendo affidamento sul sostegno della neo sposa della festa a cui ha preso parte. Infatti, al momento del lancio del bouquet, la Parenti era insieme ad altre invitate all’evento, con la speranza di acciuffare il mazzo di fiori che come da tradizione viene fatto sventolare in aria dai neo sposi. Ma, colpo di scena, in quell’attimo la sposa si è diretta verso di lei, l’ha abbracciata affettuosamente e le ha dato in mano il bouquet.

In quel momento, Panico, in lacrime, si è inginocchiato come da prassi e ha sfoderato il brillocco. Dopo il sì, tutto è filato liscio.

Il calciatore ha poi speso sui suoi profili social parole dolci per la futura sposa e madre: «Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come donna, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia».

