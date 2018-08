Temptation Island, Martina nuda in vasca con Andrew: ma lui è stato visto con un'altra

Martina un mese dopo: «Io e Gianpaolo ci siamo rivisti e sento spesso Andrew»

sono tra gli indiscussi protagonisti dell'ultima edizione diTra i due c'è stata subito un'attrazione e un'intesa, nonostante la trentenne fosse fidanzata con Gianpaolo. Ora che è tornata single il gossip li vuole felicemente fidanzati. Il single tentatore Andrew però sarebbe stato avvistato con un'altra donna.Ilè stato visto in spiaggia "avvinghiato" ad una donna che non è la ragazza romana. E tutto a poche ore dalla conferma del ragazzo sulla storia d'amore con la Sebastiani. I suoi concittadini lo hanno "paparazzato" in un video e le foto stanno facendo il giro del web.Un "fulmine a ciel sereno", dal momento che Dal Corso aveva pubblicato sul suo profilo una foto con la romana nuda ed immersa in una vasca da bagno. Lo scatto era accompagnato dalla didascalia "Perdonami, ti disturbo soltanto per leggerti due pagine assieme ad un buon bicchiere di vino".Martina ha scelto di partecipare aperché la sua storia era in crisi da qualche mese. Per lei era arrivato il momento di costruire e mettere su famiglia, mentre il suo Gianpaolo - di sei anni più giovane - voleva vivere con spensieratezza i suoi 24 anni. I dubbi l'hanno spinta tra le braccia del single Andrew.