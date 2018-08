Temptation Island, Martina contro gli haters: «Con Gianpaolo eravamo già in crisi, ma Andrew mi fa sentire donna»

Temptation Island, Andrew pronto per "Uomini e Donne": «Martina mi ha colpito subito»

Temptation Island, Gianpaolo voleva sposare Martina: lei molla anche Andrew

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In un lungo sfogo sui socialprotagonista dell'ultima edizione dispiega che con Gianpaolo la storia era già in crisi e che il tentatorenon è la causa principale della fine della sua relazione di cinque anni.In un post susi è scagliata contro gli haters che hanno criticato il suo tradimento durante il programma. La ragazza ha poi ammesso che non si sarebbe mai aspettata di vivere situazioni del genere all'interno di un contesto televisivo e che della cattiveria di tutti coloro che l'hanno giudicata non se ne fa nulla.La coppia formata da Martina e Gianpaolo, tra le due che hanno scelto di prendere strade diverse dopo il falò di confronto, partecipava perché lei - sei anni più grande di lui - avrebbe voluto costruire qualcosa di più serio e mettere su famiglia, mentre lui voleva godersi i suoi 24 anni.Da circa sei mesi, infatti, i due erano in crisi e la donna ha ammesso che anche il suo amore nei confronti di Gianpaolo cominciava a vacillare. Nonostante questo precisa: «Ci siamo amanti e abbiamo vissuto momenti stupendi»Sul single Andrea, che l'ha corteggiata sin dal primo momento, Martina spiega: «Non lo nego: ho provato delle emozioni. Mi ha fatto sentire donna».