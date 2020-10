Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island Vip”, uscendo indenni dal falò di confronto e, dopo che Lorenzo le ha donato l’anello di fidanzamento, sono pronti alle nozze.

Lorenzo Amoruso infatti ha regalato a Manila Nazzaro l’anello nel giorno del suo compleanno: “Lorenzo mi ha regalato l’anello – ha spiegato Manila in un’intervista a “Gente” - un simbolo importante. Brilla come il nostro sguardo verso un futuro insieme. E’ la promessa di non lasciarci mai e di stare bene. Mi ha emozionato per come me l’ha dato esaudendo il desiderio che avevo espresso per il mio compleanno. "Stupiscimi" gli avevo detto. E’ andato oltre ogni aspettativa”.

Un acquisto che Lorenzo aveva fatto qualche tempo fa in attesa del momento giusto: “L’anello è un cerchio e, come tale, racchiude la persona che vorresti sempre con te. Ora lo so: è per Manila, per quello che ci stiamo trasmettendo, per l’impegno che abbiamo l’uno verso l’altro, per i nostri progetti”.

Grande felicità naturalmente per Manila: “Mi sono emozionata tantissimo, ho pianto di gioia, So quanto valore Lorenzo ha dato a questo gesto, cui pensava da un po’, mi ha confessato”.

