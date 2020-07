Temptation Island, Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro: «Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre»

di Ida Di Grazia

Temptation Island

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 09:44

. Mentresi dice orgogliosa del suo fidanzato,non è dello stesso parere. L'ex calciatore dopo l'ennesimo video della Nazzaro non ce la fa più e si sfoga con Filippo Bisciglia.Lasi sta rivelando piuttosto amara per Lorenzo Amoruso. Invitato ad andare nel pinnettu l'ex calciatore vedeche dice: «Io perché dovrei annullarmi per un uomo che non è mio marito, è solo il mio convivente. Con due figli non rischio. Durante la settimana mi smazzo tutto da sola, che sia chiaro a me. Lui viene per il weekend a Roma. Sono certa che mi ami, ma è come se sfuggisse. Dopo tutto quello che io ho passato, forse dovrebbe fare questo passo». Parole che fanno infuriare Amoruso che sbotta: «Ma stiamo su scherzi a parte? Farmi passare per uno che va a Roma a farsi i weekend, non va bene. Per uno che non si concede, non mi sta bene».Arrivato al falò dei fidanzati Filippo gli mostra nuovi video: «È una grossissima delusione, non so perché dica questa cose, poi mi dà la pillolina dolce dicendo che sa che la amo e sono una brava persona. Non mi serve. Non ho bisogno di queste stupidaggini - dice Lorenzo - Io lavoro, commento partite di calcio, quindi non è vero che vado da lei nel weekend visto che proprio nel weekend lavoro. Non è divorziata ufficialmente, quindi quel passo lì non lo possiamo fare. A tenere tutto in segreto all'inizio è stata lei per proteggere i figli. Sarei l'uomo più felice al mondo se facessimo un figlio. Non mi piace cosa sta facendo. Manila è una donna fortissima, ha grandi attributi, e l'ho voluta anche per questo», poi la confessione più dura: «Filippo iocosa ho fatto di male per meritarmi questo?».