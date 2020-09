Temptation Island choc, il discorso di Davide indigna: «Ho il controllo sulla mente di Serena»

di Redazione Gossip Leggo

Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland 😐 pic.twitter.com/RLTCawfYaT — Trash Italiano (@trash_italiano) September 16, 2020

choc a. Uno dei concorrenti del reality ha ammesso di avere un cSerena. «Fortunatamente ho il controllo sulla sua mente, tiro quello che voglio dalla sua bocca», ha raccontato a una delle tentatrici.Davide parla di un rapporto con Serena segnato dalla gelosia e aggiunge: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente». Pare che il motivo nasca dal fatto che la loro relazione sia sbocciata dal tradimento dei due dei partner precedenti. Sia Davide che Serena erano fidanzati con altre persone prima di conoscersi e prima di venire allo scoperto come coppia avrebbero avuto una relazione clandestina.Davide spiega che Serena avrebbe impiegato più tempo di lui ad uscire dalla storia precedente e questo ha lasciato in lui delle insicurezze che lo spingono ad essere così tanto geloso. La tentatrice ha provato a farlo ragionare, dicendogli che in questo modo Serena potrebbe esplodere e poi ha incalzato dicendo come reagirebbe lui se lei facesse lo stesso e la risposta ha scatenato il web: «Non lo permetterei».