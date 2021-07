Temptation Island, Claudia e Ste dopo il reality: «Le barriere sono crollate e il contatto fisico…»

Claudia e Ste, ovvero Claudia Venturini e il fidanzato Stefano Socionovo, a Temptation Island hanno superato indenni il falò di confronto e sono usciti insieme dal docu reality condotto da Filippo Biscliglia su Canale Cinque. La coppia, anche grazie alle difficoltà vissute nel programma, ha ritrovato il vero amore: «Le barriere sono crollate – hanno confessato - e il contatto fisico…».

Temptation Island, Claudia e Ste: «Le barriere sono crollate»

Temptation Island ha regalato una nuova occasione alla coppia formata da Claudia e Ste. I due, grazie all’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia, sono riusciti a superare i loro problemi: «Ripartiamo da un cambiamento di coppia e personale – ha spiegato Ste a “Uomini e donne Magazine" - Da un maggiore entusiasmo. Il contatto fisico è aumentato tantissimo, quasi come all’inizio della nostra storia, e questo è un grande segnale. Quelle barriere che c’erano prima sono crollate. D’ora in avanti più schiettezza e passione». Opinione condivisa dalla fidanzata: «Ci amiamo tantissimo – ha confessato Claudia - questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante».

L’esperienza vissuta a “Temptation Island” è molto forte, ben diversa da come appariva a Ste quando lo guardava in tv: «Avevo sottovalutato tanto questa esperienza. Quando guardavo da casa il programma prendevo in giro gli altri partecipanti per le loro reazioni eccessive, ma quando ci sei dentro è una cosa davvero grande e intensa da vivere. Ogni sensazione è amplificata e ti lasci prendere facilmente dal panico, nonostante nella quotidianità questo non accada»

