Temptation Island, Anna e Andrea si sono lasciati. Lui si sfoga sui social: «Non l'ho tradita». Colpo di scena a quattro mesi dalla fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Una delle coppie che ha fatto più discutere in assoluto questa estate, ha chiuso definitivamente i rapporti.

Leggi anche > Gigi Proietti, il ricordo commovente di Nancy Brilli a Verissimo: «Era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere»

Anna Boschetti e Andrea Battistelli, una delle coppie che ha fatto più discutere durante l'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia si è lasciata definitivamente. Durante la trasmissione Andrea era stato definito "zerbino" per l'atteggiamento troppo remissivo nei confronti della fidanzata, mentre Anna, di dieci anni più grande e con un altro matrimonio alle spalle, era risultata un'arrampicatrice.

Nonostante il carattere possessivo di Anna e la sua voglia di avere un figio a tutti i costi, Andrea aveva deciso di uscire insieme a lei da Temptation Island. Le cose tra i due sembravano andare bene e in attesa di avere un figlio avevano deciso di prendere un cane eppure le cose sono cambiate precipitosamente.

Nei giorni scorsi, durante una diretta Instagram Anna aveva rivelato di essere stata tradita con ben due tentatrici, ma Andrea non ci sta e sempre attraverso Istagram ci tiene a precisare di non averla mai tradita pur confermando la loro rottura: «In questi giorni si sta parlando della fine della storia tra me e Anna e vi confermo che è effettivamente così! Ci tengo però a chiarire che io non ho tradito Anna e che solitamente preferisco prima di gestire delle controversie e situazioni spiacevoli in privato e poi renderle ufficiali sui social! soprattutto perchè non siamo coinvolti solo noi due. Farò presto unna diretta per spiegare meglio. Grazie».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA