Temptation Island, Alessandra De Angelis in lacrime sul social: «Incinta e positiva al Covid»

Temptation Island, Alessandra De Angelis incinta e positiva al Covid. La protagonista di Temptation Island assieme al compagno Emanuele D’Avanzo, è all'ultimo mese di gravidanza ma ha purtroppo contratto il Covid. A raccontarlo, spaventata e in lacrime ai follower, è lei dal suo account social.

ALESSANDRA DE ANGELIS POSITIVA AL COVID

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo hanno già due figlie, Beatrice ed Enea ed ora sono in attesa della terzogenita, Adria. Durante un controllo di routine per la gravidanza Alessandra De Angelis ha scoperto di aver contratto il Covid e capito la ragione per cui aveva dolori in tutto il corpo: “Mi sentivo molto stanca - ha raccontato nelle stories di Instagram - ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato, mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. La prima volta che mi sono sentita male era la settimana scorsa ma associavo tutto ad un parto immediato. Pensavo fossero contrazioni, in realtà era Covid”.

ALESSANDRA DE ANGELIS E IL COVID: "DEVO RESISTERE"

Per fortuna Emanuele D’Avanzo e le figlie sono negativi, ma lo preoccupazione è comunque tanta “Ho pianto tanto, non lo posso nascondere, perchè questo significa cambiare tutte le dinamiche di un parto (….) Troverò la forza per affrontare anche questa e sono certa che riuscirò a diventare negativa prima del parto così da poter abbracciare Adria. Speriamo non voglia uscire prima e che attenda l’otto febbraio. Ho tanti dolori di pancia, speriamo ce la faccia a resistere”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 19:41

