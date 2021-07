Temptation Island 2021: primo selfie di coppia per Manuela e Luciano. Escono finalmente allo scoperto anche sui social, una delle coppie più inattese di questa edizione dei record. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia si conferma leader della serata con 3.694.000 spettatori totali il 27.4% di share, toccando picchi del 44.8% di share e 4.365.000 di telespettatori.

Leggi anche > Temptation Island 2021, Manuela bacia appassionatamente Luciano e schiaffeggia Stefano: «Mi piace un altro»

L'ultima puntata di Temptation Island 2021, andata in onda martedì sera, ha riservato come sempre tantissime soprese. La più inaspettata è quella che riguarda la coppia formata da Manuela e Stefano. Durante il "viaggio nei sentimenti" Manuela non solo ha ritrovato sè stessa e si è liberata dai sensi di colpa e dalle insicurezze nate a causa del rapporto con il suo oggi ex fidanzato, ma ha ritrovato il sorriso e un nuovo compagno di vita nel single Luciano Punzo.

Una coppia inaspettata perchè nonostante il bacio appassionato che i due si sono scambiati l'ultima sera, Manuela sembrava essere sul punto di perdonare i tradimenti di Stefano e tornare a casa con lui e invece... tra lacrime e schiaffi è uscita da Temptation Island con un fidanzato nuovo di zecca, l'applauso dei social e una bella dichiarazione da parte del modello campano: «Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ora siamo felici insieme, siamo fidanzati».

Finalmente oggi si sono riaperti i profili social di tutti i concorrenti e Manuela ha postato la sua prima foto ufficiale con Luciano per la gioia dei fan della neo coppia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA