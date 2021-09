Temptation Island 2021, Natascia Zagato e l’addio ad Alessio Tanoni: «Pausa di riflessione ha un nome…». Lui risponde sul social

Natascia Zagato e Alessio Tanoni hanno preso parte insieme a Temptation Island 2021, riuscendo anche a superare il temuto falò di confronto finale e uscendo insieme dal docu reality condotto da Filippo Bisciglia. Una volta spente le telecamere e tornati alla vita reale i due si sono improvvisamente lasciati e hanno spiegato sul social, con un botta e risposta, i motivi alla base della loro decisione.

Leggi anche > Lady Diana, l'indiscrezione choc a 24 anni dall'incidente

Temptation Island 2021, Natascia Zagato e l’addio ad Alessio Tanoni

Natascia Zagato e Alessio Tanoni si sono detti addio nonostante avessero superato la temuta prova di Temptation Island 2021. Alessio ha dato l’annuncio ai follower sul social mentre Natascia ha dato qualche indizio sui motivi dell’improvvisa separazione. Alle domanda di un fan a riguardo ha infatti risposto: «Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome! (…) In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!».

Dal canto suo Alessio Tanoni ha dato la sua versione dei fatti ed ha prima negato di avere un’altra relazione, per dare qualche spiegazione su quelle che per lui sono le ragioni che l’hanno spinto a lasciarsi con la sua ex: «Ho capito che entrambi non stavamo più bene insieme, troppe incomprensioni e troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera completamente diversa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA